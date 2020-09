IL BOLLETTINO

TRIESTE In Friuli Venezia Giulia il contagio torna - si spera per un giorno - ai livelli di marzo e aprile. Ieri, infatti, in regione sono stati riscontrati ben 63 nuovi casi di Coronavirus, con una concentrazione nettamente maggiore in provincia di Udine, dove sono stati rintracciati 38 positivi. Pesa il dato di Sappada (14 casi), il ritrovamento di altri sei minori stranieri non accompagnati contagiati e il tracciamento dei casi legati indirettamente all'azienda Cepparo di Flaibano. Molto meno pesante il dato riferito alla provincia di Pordenone, che conta sei casi nelle ultime 24 ore. La brutta notizia sul territorio, però, è quella del ricovero in Terapia intensiva a Udine di un cittadino di Roveredo in Piano. Si tratta del quarto paziente in Rianimazione. Stabili, invece, i ricoveri ordinari. In provincia di Udine segnalati anche cinque operatori sanitari positivi, non si tratterebbe però di lavoratori ospedalieri.

Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 662 (45 più di mercoledì). Quattro pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 22 sono ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (349 in totale dall'inizio dell'emergenza sanitaria). Lo ha comunicato il vicepresidente con delega alla Salute del Fvg, Riccardo Riccardi. Ieri sono stati rilevati 63 nuovi contagi; quindi, analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus sono 4.273: 1.560 a Trieste, 1.392 a Udine, 947 a Pordenone e 361 a Gorizia, alle quali si aggiungono 13 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3.262, i clinicamente guariti sono 6 e le persone in isolamento 630. I deceduti sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 68 a Pordenone e 7 a Gorizia.

