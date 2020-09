IL BOLLETTINO

TRIESTE Il contagio in Friuli Venezia Giulia ha toccato il punto più alto (se si parla di rilevazioni giornaliere) da quando è finito il lockdown e la regione ha avviato la sua fase due. I 54 nuovi casi positivi rilevati dal sistema di prevenzione integrato rappresentano un nuovo record nelle 24 ore dopo i 49 fatti registrare la scorsa settimana. Ma ci sono sia delle precisazioni utili a spiegare i numeri in crescita, che delle buone notizie in grado di far capire come i contagi non si stiano più riflettendo sull'occupazione degli ospedali della regione, perlomeno non come accadeva in primavera, nel cuore dell'emergenza. Ieri, infatti, la Terapia intensiva di Udine ha visto la dimissione di un paziente, e si è trattato proprio dell'unica persona residente in provincia di Pordenone in Rianimazione. Un uomo di 59 anni di Prata era ricoverato in Terapia intensiva a Udine dallo scorso 31 agosto. Sempre in condizioni relativamente stabili, è migliorato a tal punto da far propendere lo staff sanitario udinese per le dimissioni dal reparto d'urgenza. Così cala anche la quota completa dei pazienti ricoverati in Rianimazione: erano quattro, sono diventati tre. Giù anche i ricoveri ordinari: erano 18 martedì, sono diventati 17 ieri. Quanto ai contagi, l'aumento è direttamente correlato a un'impennata dei tamponi: i 12 positivi di martedì erano legati a 1.648 test effettuati in regione, mentre i 54 casi di ieri sono riferiti a 3.971 esami. Quanto alla distribuzione e alla composizione del contagio, in tutte le province si sono registrati aumenti a due cifre: 13 casi a Pordenone, 12 a Udine, 14 a Trieste e 15 a Gorizia. Si registrano altri 4 migranti positivi e 20 casi di importazione dall'Est Europa. Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 519 (38 più di martedì). Tre pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 17 sono ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (349 in totale). Lo ha comunicato il vicepresidente con delega alla Salute del Fvg, Riccardo Riccardi. Ieri sono stati rilevati 54 nuovi contagi; quindi, analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus sono 4.000. I totalmente guariti ammontano a 3.132, i clinicamente guariti sono 8 e le persone in isolamento 491.

Il virus colpisce anche il calcio dilettanti. Alcuni casi positivi riscontrati grazie ai tamponi, infatti, hanno costretto due formazioni dilettantistiche udinesi a rinunciare agli impegni di coppa a causa della quarantena imposta.

