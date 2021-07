Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

In sette giorni i contagi in Fvg sono raddoppiati: dai 161 della settimana conclusasi il 18 giugno si è passati a quota 319. L'incidenza non supera i 25 casi sui 100mila abitanti Più lieve invece l'effetto sugli ospedali: restano due malati in Rianimazione e nove nelle Medicine. Ieri in regione sono stati trovati 41 nuovi contagi, 24 dei quali in provincia di Pordenone. È la conseguenza del focolaio - in crescita - figlio della festa al...