IL BILANCIO

VENEZIA Otto ricoverati più in ventiquattr'ore e il numero delle persone malate Covid ora su un letto d'ospedale che raggiunge quota 35, di cui tre in Terapia intensiva: uno in meno rispetto a domenica sera.

Ma per dare la cifra di quanto sia ancora forte la stretta del coronavirus - dal momento che il numero dei ricoveri è sempre stato uno dei parametri principali - basta un confronto di casi e date: per trovare più ricoverati rispetto alla cifra snocciolata ieri pomeriggio dal bollettino regionale di Azienda Zero, bisogna risalire alle 17 di lunedì 1 giugno, quasi tre mesi fa. Quel giorno erano stati registrati 36 ricoveri, il giorno dopo (martedì 2 giugno) i casi di persone ricoverate avevano subito un'altra flessione arrivando a 33 e iniziando quella lenta discesa che aveva portato allo svuotamento quasi totale degli ospedali veneziani da malati Covid. Ieri, invece, con 8 nuovi ricoveri, si è di fatto tornati indietro ai parametri di inizio estate, quando però i posti letto diminuivano e il numero dei nuovi contagi faceva però registrare pochissimi casi: nessuno il primo giugno e solo 4 il 2 giugno.

In fatto di nuovi contagi, tra il pomeriggio di domenica e quello di ieri ci sono stati 34 casi, in linea con le ondate della settimana scorsa, che portano il totale a 3.959 contagiati da inizio pandemia. Gli attualmente positivi in una giornata sono saliti a 538 (+25) e i casi in isolamento sono diventati 1.572 (+64). Fermi i decessi, che restano a quota 329 dal primo marzo scorso.

N. Mun.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA