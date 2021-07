Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

In Friuli Venezia Giulia su 3.920 tamponi molecolari sono stati rilevati 27 nuovi contagi - di cui 4 tra i migranti in provincia di Trieste - con una percentuale di positività dello 0,69%. Sono inoltre 2.315 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali è stato rilevato un caso (0,04%). Oltre l'80% dei nuovi contagi ha a che fare con persone la cui età è inferiore ai 40 anni. Nella giornata di ieri zero decessi; una persona è ricoverata...