IL BILANCIOVENEZIA Una leggera risalita dei positivi, ancora ricoveri e nessun decesso: questo in estrema sintesi il capitolo veneziano del bollettino regionale di Azienda zero che ha raccolto le ventiquattr'ore comprese tra le 17 di giovedì e di ieri. Nelle stesse ore si è verificato un nuovo focolaio nel carcere maschile di Santa Maria Maggiore con 6 detenuti contagiati.Analizzando in dettaglio i numeri, i nuovi casi Covid sono stati 236...