Continuano le buone notizie sul fronte della pandemia in Friuli Venezia Giulia. Ieri, infatti, sono calati ancora i ricoveri in Terapia intensiva, sintomo di un'ondata - la quarta - in discesa. Cento, invece, i nuovi casi registrati sul territorio regionale. Ieri su 5.304 tamponi molecolari sono stati rilevati 92 nuovi contagi con una percentuale di positività dell'1,73%. Sono inoltre 4.507 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono...