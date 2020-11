I voucher alle imprese per sostenere l'attivazione delle infrastrutture informatiche più performanti devono essere erogati sulla base della connettività a livello regionale, al fine di ottimizzare le risorse a disposizione e molto attese dalle imprese.

È quanto ha rimarcato ieri l'assessore regionale ai Sistemi informativi della giunta Fedriga, Sebastiano Callari partecipando alla riunione del Comitato per la diffusione della banda ultralarga, in qualità di rappresentante della Conferenza delle Regioni, essendo presidente della Commissione speciale Agenda digitale.

«Il Piano di contributi alla connettività sotto forma di voucher ha spiegato è a favore delle micro, piccole e medie imprese e deve essere indirizzato alle aree del Paese dove queste risorse sono realmente necessarie.

Prima di prendere qualsiasi decisione in questo settore così importante ha proseguito l'esponente della giunta del Friuli Venezia Giulia , è fondamentale conoscere i dati relativi alla connettività a livello regionale».

«Per questo chiediamo al Ministero dello sviluppo economico di realizzare un progetto che sia il più possibile regionale».

Lanfrit a pagina VIII

© RIPRODUZIONE RISERVATA