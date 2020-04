IL CASO

AGORDO Asca incontra in video chiamata il Comitato dei familiari: le notizie continuano a essere positive. Sì perchè la Rsa di Agordo non registra pazienti positivi al Covid. In un quadro nero per gli anziani del resto della provincia, la struttura, insieme a poche altre, resta un'isola sana finora non intaccata dal Covid 19. E questo è stato comunicato ai famigliari giovedì pomeriggio, nella video chiamata tra il Comitato, l'amministratore unico Mariachiara Santin e il direttore Arrigo Boito. La carta vincente è stata la tempestività dell'intervento, l'aver capito in tempo il pericolo e l'aver adottato, ancora a febbraio, strette misure di protezione nei confronti degli ospiti.

LA VIDEOCHIAMATA

Dopo le prime riflessioni di carattere generale di Santin, relative alla necessità di ripensare le modalità di erogazione dei servizi dentro e fuori la Rsa e dare un nuovo valore agli ambienti di vita, Boito ha brevemente percorso le tappe degli interventi e le scelte fatte, a partire da febbraio, caratterizzate da comportamenti prudenti, rigorosi e tempestivi anche per la dotazione di presidi di protezione. Scelte ritenute corrette, peraltro, anche dal dirigente del distretto Sandro De Col nel corso della sua visita ispettiva. Al di là del faticoso processo in atto e delle preoccupazioni sorte con l'effettuazione degli esami sierologici, quello che hanno sottolineato con forza Santin e Boito è che tutti gli anziani che vivono nella Rsa di Agordo stanno bene, e, conclusa la fase diagnostica effettuata dall'Usl 1 Dolomiti, ovvero esami sierologici e mirati tamponi, si può affermare che a oggi nessuno ha contratto il virus.

GLI OSPITI

La chiamata è servita anche per rassicurare i famigliari sulla salute psicologica, sull'umore, dei loro cari. Perché da oltre un mese e mezzo gli ospiti non hanno contatti con l'esterno e la nostalgia per figli e nipoti, è naturale, si fa sentire. La presenza all'incontro della coordinatrice del servizio assistenziale e della psicologa ha aggiunto ulteriori elementi informativi sulla riorganizzazione delle attività, lo stato di salute complessivo e quindi il benessere dei residenti. La maggior consapevolezza del distacco dai cari è percepita dagli anziani che non presentano un marcato decadimento cognitivo, ma per tutti viene organizzata una video chiamata al giorno che i familiari apprezzano tantissimo fino a spingere qualcuno a dire «Non ho mai sentito tanto mia mamma come in questo periodo». Tutto ciò è stato è possibile grazie ad un'accurata divisione dei compiti e al supporto dei volontari: ogni professionista si fa infatti carico di un gruppo di anziani per effettuare il contatto giornaliero, telefonico ma molto importante, con i parenti. I familiari, da parte loro, hanno concluso la chiacchierata sollevati e pronti ad aiutare la struttura, anche economicamente, per far fronte alle spese impreviste di questo periodo come l'acquisto di mascherine e altri dispositivi di protezione. Ma non c'' bisogno di contributi economici, al momento. «L'Azienda è sana ha spiegato Santin - e il bilancio ci consente di adottare tutti gli interventi necessari».

