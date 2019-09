CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I volti sono tesi, ma nessuno tra i 290 lavoratori della Wanbao-Acc di Mel si sogna di mollare. Anzi, sono decisi a collaborare fino in fondo. Di sacrifici ne hanno fatti tanti in questi anni, tagliandosi persino lo stipendio del 16%, e sono pronti a farne ancora. Al posto degli scioperi calano il lavoro come risposta alla decisione della proprietà di cinese di chiudere lo stabilimento zumellese, unico in Italia a produrre compressori ad alta qualità per la refrigerazione. La proprietà, dopo l'incontro al Ministero, ha accolto l'invito a...