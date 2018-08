I volontari di Telefono amico un aiuto contro la solitudine

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Non va in vacanza invece oggi Telefono amico, i cui volontari saranno operativi anche oggi. Del resto - spiegano i responsabili della help line - le linee di Telefono amico Italia nel solo mese di agosto ricevono il 10% delle chiamate di un intero anno e il 53% di quelle telefonate ha come unico tema la solitudine. Nel 2017 Telefono amico ha ricevuto dal Fvg 5.473 chiamate; l'utente tipo è un uomo, con un'età compresa tra i 56 e i 65 anni che per il 33% dei casi è affetto da solitudine. Molti di coloro che chiamano, lo fanno semplicemente...