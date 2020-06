VOLONTARIATO

VENEZIA In pochi giorni hanno raccolto una settantina di volontari, pronti a dare una mano alle persone più anziane e fragili chiuse in casa per il covid. «Una bella soddisfazione per la nostra realtà e un bel segnale di una città che è ancora solidale - commenta Mara Rumiz, referente per Emergency a Venezia - Lo abbiamo visto anche dal numero di richieste di aiuto, relativamente ridotto. Perché Venezia, nonostante la svendita al turismo, conserva ancora una buona rete di comunità, ci si aiuta tra vicini, c'erano i negozi che portavano la spesa a casa dei clienti in difficoltà...».

Tra aprile e maggio la sede di Venezia di Emergency, con i suoi volontari, si è messa a disposizione della Protezione Civile del Comune. Per dare una mano agli over 65 in difficoltà, a coloro a cui era stata prescritta la quarantena e alle persone con problemi di mobilità, con l'acquisto e consegna a domicilio di farmaci e generi di prima necessità. «Abbiamo deciso di dare il nostro contributo alla Protezione civile perché riteniamo giusto che in situazioni di emergenza ci sia un unico referente - spiega Rumiz - Il rapporto è stato ottimo. A Venezia e nelle isole erano operativi i volontari della Protezione civile e noi. Un'esperienza positiva che abbiamo concluso a fine maggio, con l'allentamento delle misure di contenimento». Le richieste si erano via via ridotte, mentre i casi più gravi sono stati segnalati agli uffici comunali delle Politiche Sociali, che continueranno a seguirli.

LA RETE DI VOLONTARI

Tante le persone pronte a dare una mano ad Emergency in questi momenti. Ben 46 i cosiddetti runners impegnati tra Venezia e isole, 5 i referenti di zona, con un dipendente della sede e un coordinatore. Ma altre 36 persone erano pronte ad attivarsi qualora ci fosse stata la necessità. «Ci siamo messi a disposizione, facendo quello che si veniva richiesto - precisa Rumiz - Come Emergency ci siamo occupati della formazione dei volontari, con collegamenti virtuali con i nostri esperti a Milano, in particolare sulle regole igienico-sanitarie e l'uso dei dispositivi di protezione». Una settantina le persone in difficoltà che sono state seguite direttamente dai volontari di Emergency. «Un'esperienza per molti aspetti commovente - racconta Rumiz - Per molte persone sole l'incontro con i volontari della spesa era uno dei pochi se non l'unico momento di socialità». Insieme alla lista della spesa i volontari si sono trovati a raccogliere anche racconti e lacrime di persone sole. «E anche tanta gratitudine. Un'esperienza che tutti ricorderemo».

R. Br.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA