SOLIDARIETÀ

MESTRE Nell'ambito dell'emergenza sanitaria per Covid-19, anche gli uomini della Guardia costiera volontaria hanno svolto attività di Protezione civile fino a qualche giorno fa. Una ventina di volontari, divisa d'ordinanza addosso, si sono distribuiti a turno con tre compiti: consegna alla cittadinanza delle mascherine, controllo nei parchi riaperti al pubblico e distribuzione dei generi alimentari in centro storico e nelle isole, in questo caso mettendo a disposizione il gommone di servizio con cui d'estate assicurano assistenza marittima in laguna e fuori dalle bocche di porto. «Ci è stata chiesta una mano e noi per la nostra comunità, come sempre, abbiamo risposto di sì», spiega il presidente Luciano Vanacore. Di mascherine ne sono state distribuire oltre 2 mila al Villaggio Laguna di Campalto la sede sociale si trova in via Sabbadino 10 e a Tessera. La sorveglianza nelle aree verdi è stata effettuata al parco di villa Ceresa alla Giustizia a Mestre, al parco Rodari di Chirignago e al parco Hayez della Cipressina dove i volontari hanno controllato che la fruizione avvenisse secondo le misure di sicurezza sanitaria: uso della mascherina e dei guanti, mantenimento del distanziamento interpersonale di almeno un metro, divieto di assembramento. «C'è stata una ripresa crescente della frequentazione soprattutto di pomeriggio e con le belle giornate. La gente si deve un po' riabituare a come ci si deve muovere adesso, qualche richiamo abbiamo dovuto farlo», spiegano i volontari. I quali, in centro storico, hanno trasportato con il gommone i pacchi alimentari nelle isole di Burano e Sant'Erasmo e in alcuni istituti di assistenza per anziani, alle Zitelle, in campo San Lorenzo e in rio San Giobbe; inoltre, per conto del sindaco di Piombino Dese Cesare Mason, li hanno consegnati anche alla Casa Cottolengo. Il tutto è stato svolto in autofinanziamento delle spese. Ora per la Guardia costiera volontaria, che fa base operativa a Sant'Erasmo, c'è da capire cosa succederà per l'estate, il periodo si occupa della sicurezza della navigazione in coordinamento con la Capitaneria di porto. L'associazione opera dando informazioni ai diportisti e con operazioni di soccorso in caso di emergenze. Lavora molto anche nelle scuole con incontri di educazione alla frequentazione corretta dell'ambiente nautico. «Con l'emergenza sanitaria ci è stato chiesto di fare qualcosa che esula dalle nostre competenze e che ben volentieri ci siamo sentiti di garantire in un momento così difficile in cui c'è bisogno dell'aiuto di tutti», sottolinea Vanacore. Il quale, nel frattempo, si è incontrato con il nuovo capo della Direzione marittima del Veneto, reparto operativo, il capitano di vascello Marco Nobile.

Alvise Sperandio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA