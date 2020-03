IL VOLONTARIATO

BURANO (m.l.) L'isola è già abbastanza protetta, perché geograficamente è quasi un lazzaretto naturale, ma fa il conto con una popolazione per lo più anziana e con svariate patologie. E così a Burano, dove da sempre vige un accentuato spirito di comunità, un gruppo di volontari ha deciso di affiancare l'attività di disinfezione di Veritas per aumentare la pulizia del territorio contro il coronavirus.

«Come dappertutto, anche qui c'è un senso di impotenza e grande preoccupazione, proprio perché ci sono troppi anziani e persone con patologie, e se il virus arrivasse in isola farebbe come la volpe in un pollaio - spiega Stefano D'Almo, giornalista che abita a Burano - abbiamo pertanto pensato di attivarci per poter coadiuvare l'attività che fa Veritas, in affiancamento, e abbiamo costituito un gruppo di volontari: in parte si tratta dei soci dell'associazione volontaria emergenza Burano e in parte di cittadini che ci hanno chiesto di poter aderire».

In totale, il gruppo è attualmente formato da 10 volontari, tra i 60 e i 75 anni, ma è aperto a nuovi ingressi, soprattutto di giovani. Venerdì i tecnici di Veritas si sono recati sull'isola per far loro formazione e hanno fornito cinque irrigatori, tute impermeabili, guanti e disinfettante. Ieri è iniziata l'attività di disinfezione: si lavora tutti i giorni, il pomeriggio (visto che Veritas svolge l'attività il mattino dal lunedì al sabato), in squadre da 4 persone, mentre la domenica la disinfezione viene effettuata al mattino. Insomma, una squadra di ghostbusters della pulizia, che si aggiungerà alla sanificazione che gli operatori della municipalizzata Veritas sta facendo a tappeto su tutto il territorio comunale. «Mascherine e occhiali ce li siamo procurati noi - continua D'Almo - puliamo tutti i punti sensibili, dove le persone si siedono o si appoggiano, quindi balaustre, ponti, parchi giochi, panchine. Non solo Burano ma anche tutta Mazzorbo. Pare che questi interventi di sanificazione siano molto importanti per contenere la diffusione del virus e quindi agiremo sui punti definiti più sensibili. L'attività si protrarrà fino a quando non sarà rientrata l'emergenza, e tutti ci auguriamo sia presto. Dobbiamo ringraziare il consigliere Paolino D'Anna che ci ha aiutato sin da subito, Veritas e l'amministrazione comunale che ci hanno dato l'autorizzazione a svolgere questo compito». Un modo per far sentire la gente protetta e meno isolata. «La popolazione è fragile e ci ha dimostrato grande gratitudine di fronte a questa iniziativa - conclude - in un momento in cui tutto è fermo penso sia importante anche dal punto di vista del morale, perché questa cosa la facciamo per loro e perché non si sentano abbandonati a loro stessi. Abbiamo alzato la bandiera in piazza, qualche giorno fa, di 3 metri per 5, che sventola e incute un senso di fiducia in chi la guarda».

