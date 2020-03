LA DECISIONE

TREVISO Boccata d'ossigeno per le trecento imprese del florovivaismo della Marca. Il governo ha dato il via libera alla vendita di piante e fiori in supermercati, mercati, punti vendita e vivai. In un primo momento queste attività parevano essere sospese alla luce del recente decreto Chiudi Italia: un duro colpo per un settore che già deve far fronte ad un calo di ordini anche a causa dello stop a eventi e cerimonie. Ora però, lo stesso esecutivo ha chiarito come semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso e fertilizzanti rientrino tra i prodotti agricoli di cui è ammessa la produzione, il trasporto e la commercializzazione. Anche il senatore trevigiano Gianpaolo Vallardi, componente della commissione Agricoltura di Palazzo Madama, conferma che «i prodotti del florovivaismo sono stati inseriti nell'elenco di quelli che possono essere venduti. E si può coltivare l'orto restando a casa».

LE RISPOSTE

Il chiarimento era stato fortemente richiesto dalle associazioni imprenditoriali del mondo primario, proprio per cercare di sostenere la filiera florivivaistica, che, in Veneto conta circa 1.500 realtà, per un valore della produzione intorno ai 215 milioni di euro. «Lanciamo ora un appello alla grande distribuzione, ai mercati e a tutti i punti vendita aperti affinché promuovano la vendita di fiori e piante Made in Italy - afferma Giorgio Polegato, presidente di Coldiretti Treviso - nell'invitare i cittadini a mettere fiori e piante nei propri giardini, orti e balconi come segno benaugurante della primavera che segna il momento del risveglio con la mobilitazione #balconifioriti».

LO SPIRAGLIO

Soddisfazione esprime anche Giangiacomo Gallarati Scotti Bonaldi, presidente provinciale di Confagricoltura: Un comparto che fino a qualche ora fa versava in grave crisi a causa di una non preventivabile chiusura delle attività, con tante aziende trevigiane coinvolte che rischiavano di vedere i propri fatturati 2020 completamente azzerati, e che ora può tornare a respirare. Seguendo in maniera stringente le necessarie prescrizioni sanitarie, le aziende interessate potranno non solo riaprire garden e store interni, ma anche vendere i propri prodotti attraverso i punti vendita delle grandi catene della Gdo. Questo dimostra che l'impegno responsabile di tutti può produrre risultati concreti e segnare un primo input in grado di avviare la rinascita di un intero comparto».

M. Z.

