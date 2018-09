I vigili vanno nelle palestre di parkour per avvisare i ragazzini dei pericoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FENOMENOVENEZIA La polizia municipale andrà alla ricerca della palestra o delle palestre dove si allenano i ragazzi che praticano il parkour. È un altro elemento che esce dalle indagini sulla morte di Cristiano Lucchini. L'intenzione dei vigili non è per quella di sanzionare o aprire inchieste parallele, visto che non ne sussiste motivo, ma di parlare con i titolari e con i ragazzi per conoscere questa disciplina e avvisare dei rischi che i più giovani corrono, sottovalutando i pericoli. Per questo gli agenti si sono già mossi in...