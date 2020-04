MERCATO

MESTRE È un ordine e non si può discutere, si può solo applicarlo cercando di non creare più problemi di quelli che già procura alla gente che deve fare le spese per mangiare. Al mercato di via Fapanni da sabato è come andare a un qualsiasi supermercato solo che, a differenza di quest'ultimo non ha i prodotti per la casa o per gli animali. Da sabato la similitudine è su un altro versante: le code. Eh sì, perché con l'ultima ordinanza i mercati cittadini devono essere transennati, avere una sola entrata e un'uscita dalla parte opposta: per Fapanni non è un problema perché già di suo ha due soli accessi, è bastato trasformarne una (quella verso il centro Le Barche) in entrata, e l'altra (verso via Pio X) in uscita.

Almeno per i primi giorni sono presidiate da pattuglie di vigili urbani e all'entrata i volontari della Protezione civile distribuiscono mascherine e guanti usa e getta. I furbetti ci sono sempre, come chi tenta di entrare dall'uscita (sono quasi tutti cittadini del Bangladesh), o protesta perché stare in coda sotto il sole e senza un filo di brezza comincia a diventare un po' fastidioso, soprattutto ieri che è scoppiata la primavera con temperature superiori alla media; e c'è pure chi se la prende con i vigili perché ora che si deve stare in ci voule una giornata per fare le spese. Ma sono furbetti per modo di dire dato che, a parte chi tenta appunto di evitare la coda, per il resto è comprensibile che si tenda a perdere la pazienza. Il Covid-19, però, è una brutta bestia e quindi le precauzioni non sono mai troppe, specie ora che finalmente sembra che il picco sia stato raggiunto e che, un po' alla volta, si possa cominciare a uscire dal tunnel.

Quanto agli operatori del mercato, fanno di tutto per adeguarsi alla nuova situazione ma tra mascherine, guanti, code, distanziometro il calo dei clienti si sente soprattutto tra i banchi dei commercianti locali. Meno tra quelli dei bangladesi la cui clientela è solo un po' mista mentre per la maggior parte è fatta di connazionali. Tanto che ieri mattina c'era qualche esercente e qualche cliente in attesa che chiedeva di sdoppiare la coda, con veneziani in una e bangladesi nell'altra (tra i quali, però, ci sono pure veneziani dato che hanno preso la cittadinanza e vivono a Mestre da anni assieme alla famiglia). Il fatto è che, ormai, sono più i banchi (specie di frutta e verdura) di proprietà dei bangladesi che quelli degli italiani, sono tutte attività che i cittadini del Bangladesh avevano acquistato anni fa da italiani che avevano deciso di andare in pensione o, comunque, di sfruttare l'occasione per realizzare un gruzzolo e fare altro che non implichi di alzarsi ogni mattina all'alba.

I vigili portano pazienza, rispondono educatamente alle rimostranze ma mantengono l'ordine e la coda facendo entrare tanta gente quanta può stare all'interno, garantendo le distanze di sicurezza di almeno un metro uno dall'altro. Per i commercianti il calo degli affari è di almeno il 50% ma non c'è altra strada da seguire. E non a caso, dopo che alcune settimane fa quasi tutti i banchi del pesce avevano chiuso perché non riuscivano a garantire la sicurezza per i clienti e per sè stessi, giovedì scorso hanno riaperto contando proprio sul fatto che le nuove imposizioni avrebbero contingentato l'entrata delle persone anche al mercato e quindi davanti ai propri stand, e con quella certezza si sono fidati a rialzare le serrande.

