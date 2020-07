LE TESTIMONIANZE

MIRA Una persona tranquilla, riservata ma un buon uomo. Non ci saremmo mai aspettati una cosa simile da lui. I vicini sono forse le persone che meno si aspettavano che L.M. potesse improvvisamente imbracciare il fucile del padre e sparare ad altezza d'uomo in direzione dei carabinieri intervenuti nella sua abitazione su richiesta dei sanitari. In pochi sanno dei dissidi famigliari e degli screzi tra L.M. ed il fratello probabilmente legati a questioni di eredità ma sarebbe questa una delle cause che avrebbero portato il sessantaseienne all'esasperazione, covando dentro rammarico e tensione per mesi fino a scoppiare. Un raptus.

E' questa l'unica spiegazione che vicini e conoscenti di L.M. danno di quanto accaduto ieri in via Malpaga. La comunità di Oriago è comunque sconvolta. Non è passata infatti neppure una settimana da quando, sabato scorso, in piena notte Simone Meggiato, 51 anni ha sparato durante una lite due colpi di pistola uccidendo Andrea Baldan. Entrambi gli uomini erano descritti come persone tranquille, eppure Baldan aveva avuto dei problemi di alcolismo, si stava sottoponendo a delle cure e l'ex moglie aveva una presentato una enuncia per stalking. Una storia che a Oriago, nel tranquillo quartiere di via Piave, tra villette costruite negli anni Settanta dagli operati di Porto Marghera ha lasciato il segno.

E ieri, a pochi giorni da tutto ciò, un altro grave fatto di cronaca, fortunatamente senza gravi conseguenze, grazie all'intervento del comandante della Tenenza di Mira Massimo Andreozzi e dei suoi uomini.

Quando ho visto l'ambulanza e l'auto dei carabinieri a casa del mio vicino mi sono spaventato commenta un residente che abita sempre in via Malpaga ho pensato fosse successo qualcosa. Ho temuto che qualcuno si fosse sentito male. Abitano loro due in casa, non ci sono figli e sono una coppia tranquilla. Mai avrei pensato a tutto questo. Nessuno tra i vicini di casa, nonostante il caldo con porte e finestre aperte in tarda mattinata pare abbia sentito gli spari in via Malpaga, la lunga strada che collega la zona nord di Oriago con Borbiago, costellata di villette. Non ci ho fatto caso racconta una vicina ieri notte ho sentito dei colpi, sembravano fuochi d'artificio, ma questa mattina non ho proprio sentito nulla. D'altra parte l'episodio è avvenuto al secondo piano della villetta dei due coniugi, nella camera da letto, quando lui si è barricato in casa e poi è uscito brandendo l'arma nei confronti dei carabinieri. Una coppia tranquilla, riservata, che però nell'ultimo periodo sembrava avere qualche preoccupazione in più. Mi dispiace tanto per la moglie racconta una vicina è una persona squisita e gentile. Non abbiamo molta confidenza ma nell'ultimo periodo avevo capito che era preoccupata per il marito, diceva che non si sentiva bene e andava spesso dal medico per le medicine.

Luisa Giantin

