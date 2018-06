I vicini: «Tutto è accaduto in fretta Impossibile intervenire per aiutarli»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CASA NEL MIRINOVia Don Bosco, a Marcon, è una strada bella e tranquilla, fiancheggiata da tigli, ai cui lati sono state costruite numerose villette. La casa della famiglia Stamati è indubbiamente un'abitazione che non passa inosservata: all'incirca 6oo metri quadrati, una vasta area giorno, l'area notte nei due piani superiori, una grande taverna, ampi garage, giardino ed orto. Ci vivono marito e moglie ed un figlio e c'è pure uno spazio ad esclusivo uso del nonno materno, Gino, che ha 95 anni. Prima d'ora, in quella casa, non erano mai...