GLI AMBIENTALISTI

BELLUNO Luigino Tonus (Europa Verde) accetta di esprimere un commento anche se manca molto prima che le bocce siano ferme. Tanto che il suo partito, parte della coalizione di centro-sinistra a sostegno di Arturo Lorenzoni, nel corso della telefonata passa dall'1,8%, all'1,9% per poi ridiscendere di nuovo. «Gli exit poll ci davano attorno al 2% ed è questo quello a cui sapevamo di poter ambire. Se le cose andassero così, allora potremmo avere un consigliere in Regione. In questa prima parte dello scrutinio, le percentuali ci fanno essere la seconda o la terza forza della coalizione». E potrebbe essere un rappresentante bellunese? «La provincia favorita in questo senso è certamente Vicenza, perché ha Cristina Guarda, la candidata uscente dei Verdi che già è presente in Regione. Ma vedremo: con questo sistema elettorale non si sa mai. Lo sapremo domani». (ndr, oggi). Tonus è stato l'unico che durante la campagna elettorale è entrato in polemica con un esponente della maggioranza uscente, cioè l'assessore Gianpaolo Bottacin accusato di aver pubblicamente negato l'esistenza di una relazione fra l'opera umana e l'emergenza climatica. Una polemica innescata nel corso della conferenza stampa di presentazione dei candidati bellunesi presenti in lista ma che non è poi finita nel dibattito dei comizi e del porta a porta. «Tuttavia a Feltre riferisce lo stesso Tonus nel corso della presenza nei gazebo, noi di Europa Verde eravamo vicini a quello della Lega. E Bottacin non mi ha voluto salutare ed era arrabbiato con me».

LA COALIZIONE

Il candidato Tonus, ex dirigente in Provincia e da poco entrato nell'agone politico, accetta di parlare anche del risultato della propria coalizione: «I sondaggi ci davano fra il 16% ed il 20% per cento. E pare proprio che la forbice in cui ci collochiamo sia proprio questa. Di certo noi siamo orgogliosi che il nostro risultato si collochi in seconda o terza posizione all'interno della coalizione. Anche se è chiaro che l'esito di queste elezioni è stato falsato dall'esperienza del Covid. Perché i Presidenti di Regione che hanno gestito i mesi della quarantena, ne hanno avuto un vantaggio. In Veneto non sarebbe cambiato il nome dei vincitori, ma i rapporti di forza sì- La visibilità garantita dalla gestione del Covid ha falsato i risultati in termini percentuali». Sul tema della coalizione è uno degli argomenti su cui ragiona Tonus: «Per noi è iniziato un percorso e ci siamo ripromessi che, dopo il voto, ci saremmo ritrovati non solo fra di noi, candidati di Europa Verde, ma anche con gli altri alleati di questa esperienza». Poi Tonus precisa ulteriormente quale potrà essere l'agenda verde di cui discutere con gli alleati: «Le nostre urgenze? Vigileremo sui lavori per le Olimpiadi di Cortina: che per noi vanno fatte, ma questi sei anni che ci separano da un evento sportivo tanto atteso devono essere dedicati alla realizzazione di un progetto sostenibile. E i temi più urgenti sono quelli dell'agricoltura da sviluppare con attenzione al biologico, e dei trasporti. In questo ultimo caso l'attenzione deve essere concentrata ad evitare interventi inutili ed impattanti. Fra i quali il progetto del grande carosello». Un argomento, quest'ultimo che vuole il collegamento sciistico fra Cortina, Alleghe ed Arabba sul quale «deve esserci un confronto di coalizione».

Giovanni Santin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

