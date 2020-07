AMBIENTALISTI

MESTRE Oggi è il turno di Venezia Verde e Progressista, che da via Pescheria vecchia presenterà il simbolo e le linee di fondo della lista. Il gruppo unisce Verdi, Articolo 1, Possibile, Sinistra italiana, Rifondazione e realtà civiche e ambientaliste, e fin da subito aveva sostenuto la candidatura di Pier Paolo Baretta.

«All'alba della discussione c'era un'ampia convergenza ma anche alcuni punti controversi» spiega il presidente della municipalità di Marghera, Gianfranco Bettin. Tra questi appunto le grandi navi: «Su questo argomento ci sono vedute leggermente diverse all'interno delle singole forze politiche - aggiunge Bettin -. Ma la coalizione è arrivata all'accordo sulla nostra proposta, che era quella di comparare tutte le soluzioni in campo, senza pregiudizi, dal Duferco e le ipotesi alle bocche di porta, alla proposta di Toninelli su Chioggia. Saranno comparate in modo tecnico, indipendente, facendo emergere i pro e i contro di tutte le ipotesi, senza prefigurare un'unica soluzione. Alla fine tireremo le conclusioni. Bene, inoltre, che Baretta voglia rivalutare il tema dell'off-shore». La discussione è nata sul confronto tra il documento Il nostro impegno per la città, quello emerso dai Cento tavoli del Pd e dagli altri progetti. E all'alba della coalizione erano 4 i temi controversi: «Restava da trovare la quadra, oltre che sulle grandi navi, sul fatto che si dovesse verificare lo stato del lavori del Mose - chiarisce Bettin - comparando la soluzione attuale con il nuovo quadro creato dai mutamenti climatici, sulla necessità di fermare l'iter dell'inceneritore di Fusina per ascoltare la città e sul potenziamento della spesa sul welfare. Ma tutti i punti sono stati accettati da Baretta e dalla coalizione».

A farne parte, insieme a Venezia Verde e progressista, saranno il Pd, i moderati di Venezia è tua (Italia Viva, +Europa, Psi) e Svolta in Comune (Italia in Comune, Volt). E si attende che la lista Idea Comune sciolga le riserve. «Le nostre, per il Comune e le municipalità, sono in composizione - conclude Bettin che oggi potrebbe svelare i primi nomi -. Saranno formate per metà da persone provenienti da forze politiche e per l'altra metà da rappresentanti dei percorsi civici e delle associazioni. Al secondo turno spero in una convergenza più ampia, perché la sensazione è che lo scontento per l'amministrazione Brugnaro sia più diffuso di quanto rappresentiamo in questo momento. Tutti insieme possiamo diventare una vera alternativa all'attuale governo della città». (m.fus)

