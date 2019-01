«I veneti vogliono avere l'esenzione? Allora i veneziani gratis a Gardaland»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PAREREVENEZIA Se i veneti vogliono entrare gratis a Venezia, io voglio entrare gratis a Gardaland. È il post-provocazione, questo, pubblicato ieri mattina sul suo profilo Facebook da Andrea Casadei, uno dei promotori del progetto Pass4Venice che propone l'accesso a Venezia centro storico attraverso l'acquisto di un pass, appunto, che cambi di costo in base al numero di persone già presenti o meno in città. Da una cifra minore per i primi 33mila transiti ad una maggiore per gli oltre 100mila, al fine di scoraggiarne l'acquisto. Un'idea a...