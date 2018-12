I veneti in prima fila nella protesta «Ora basta con i no allo sviluppo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE REAZIONIVENEZIA Imprenditori del Nordest in prima fila tra le centinaia che hanno partecipato alla manifestazione di Torino, dove hanno lanciato al Governo un messaggio inequivocabile: Non c'è alternativa alla crescita - è il commento del presidente di Confindustria Veneto, Matteo Zoppas -. Il Veneto è presente, condividendo lo spirito e i contenuti dell'iniziativa e facendosi portavoce delle istanze del nostro territorio. Come ha detto il presidente Boccia, va trovato un equilibrio tra le ragioni del consenso e le ragioni dello...