I vasi anti-inquinamento di D'Andrea conquistano il mondo: arrivano i dollari

IL BOOMPORDENONE Quando per la prima volta, sulle pagine del Gazzettino, si era parlato di loro, al rauscedano Alessio D'Andrea erano rimasti in mano solo i sogni. Di soldi non ce n'erano, tutti quelli che aveva a disposizione con i suoi soci erano finiti nella progettazione nel prototipo di Clairy, il primo prodotto purificatore da interni che rappresentava la concretizzazione della sua idea. Adesso invece le cose sono cambiate. In breve, per l'inventore della provincia di Pordenone è arrivata la svolta. Tutto grazie a chi ha creduto in lui...