I TURISTI VENEZIA «I controlli all'interno della mostra erano molto efficaci.

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I TURISTIVENEZIA «I controlli all'interno della mostra erano molto efficaci. Quando eravamo nel salone mio marito ha cercato di scattare una fotografia ai gioielli con l'I-Pad e non ha fatto in tempo ad aprirlo che subito è stato avvicinato dal personale della sicurezza che gli ha detto di rimetterlo via». Anna Camuffo ieri mattina era andata a vistare la mostra dei Tesori dei Moghul di prima mattina, probabilmente per evitare le ore più affollate. Come tante altre persone alla fine si è trovata bloccata in attesa che la situazione si...