I tre punti di forza e i rischi del decreto

Carlo NordioIl cosiddetto decreto sicurezza è, come spesso è accaduto in passato, un mélange de tout che spazia dai settori dell'immigrazione a quello dell'inasprimento delle pene, all'implementazione dell'efficienza amministrativa fino alla prevenzione e al contrasto di mafia e terrorismo. È facile immaginare che le opposizioni sosterranno che, per tale eterogeneità di motivazioni e di propositi, il provvedimento non è né necessario né tantomeno urgente, e come tale non dovrebbe nemmeno superare il vaglio presidenziale. È altrettanto...