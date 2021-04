Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE INDAGINIBELLUNO I tre indagati, mentre la dirigente Florida non cedeva alle pressioni e non ritirava la gara, decisero di chiamare addirittura il ministro Federico D'Incà. La Procura lo definisce «intermediario inconsapevole». A lui i tre hanno chiesto i contatti con il Mise a Roma affinché venisse emanato un provvedimento che non avesse un carattere specifico, ma generale, e che funzionasse ad hoc per la vicenda del Bim. Detto in...