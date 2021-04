Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I TRASPORTIVENEZIA Tutti a scuola, ma con che mezzi? Se dal 26 aprile riprenderà la didattica in presenza al 100% per tutte le scuole, non cambia nulla sulla capienza degli autobus che resta limitata al 50%. «Se le due percentuali non corrispondono, garantire il servizio è semplicemente impossibile», dice Giovanni Seno, direttore generale del Gruppo Avm/Actv. L'azienda si vede chiamata all'ennesimo cambiamento in corsa di questo tribolato...