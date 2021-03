I TRASPORTI

VENEZIA In vista del fine settimana, Actv provvederà ad alcuni correttivi per far fronte alle crescenti necessità turistiche. Gli assalti a Venezia che si sono manifestati nelle ultime occasioni hanno messo a dura prova la tenuta della città, con le maggiori criticità rilevate sia alla stazione che a piazzale Roma.

LA MODIFICA

I turisti pendolari che si sono riversati in città hanno preso d'assalto le vie d'uscita nella serata, creando momenti di forte afflusso che sono stati testimoniati dalle numerose fotografie giunte in redazione. E così una delle scelte è ricaduta sulla modifica della linea Pk1, quella che collega il parcheggio Petroli ai Pili con Tronchetto, piazzale Roma e di nuovo il Petroli. La linea effettuerà anche una fermata straordinaria a San Giuliano Orlanda, un modo per far sì che sia considerato l'interscambio anche con i flussi che arrivano da quella dorsale. La scelta dell'azienda di trasporti locale dovrebbe permettere, stando ad alcuni studi, di alleggerire le corse in entrata e uscita da Venezia, creando un incremento della capacità delle altre linee del 10 per cento circa. Allo stesso tempo, questo consentirà all'utenza di raggiungere agilmente i principali e più vicini snodi per i parcheggi utilizzati da chi arriva con l'auto. Le modifiche alla Pk1 non saranno però le uniche.

NUOVE CORSE

Actv ha infatti stabilito di inserire altre corse programmate nella fascia di deflusso più critica, quella che va dalle 16 alle 20. A questo, si aggiungerà anche un'ulteriore corsa del tram che dovrebbe aiutare a sostenere le esigenze di trasporto pubblico in uscita. Con questi nuovi accorgimenti, i mezzi in uscita dall'hub veneziano vedranno un ulteriore incremento della frequenza. Se prima infatti operava una corsa ogni minuto e mezzo, così si arriverà ad una ogni minuto, livello molto vicino al tasso di saturazione di piazzale Roma, oltre il quale diventa difficile agire. L'azienda ribadisce che le immagini circolate fotografano un preciso istante, principalmente quello della salita o dell'attesa, quando le persone sono in totale autogestione e dovrebbero rispettare da sé i distanziamenti.

I NUMERI

A supporto della interpretazione, Actv fornisce alcuni numeri: «Domenica pomeriggio tra le 16 e le 20 abbiamo trasportato circa 7.900 persone (in deflusso da Venezia), distribuiti su 157 corse, ovvero una media di 50 passeggeri per corsa. Che è una partenza ogni minuto e mezzo. Tra tutte le corse rilevate, solo tre partenze del tram si sono portate vicine alla soglia di capacità (comunque senza superarla) del 50%: ovvero le partenze delle 16:34, quella delle 17:34 e quella delle 18:14». L'azienda spiega che l'autobus più piccolo disponibile, quello da dodici metri, con la capacità ridotta al 50% può trasportare circa una cinquantina di persone a corsa, esattamente la capacità massima registrata dai numeri. All'obiezione che analizzando un lasso di tempo, sia possibile statisticamente elaborare un afflusso sparso, l'azienda ha risposto che i mezzi messi in campo vanno da una capacità minima di 50 persone (quelli appunto da dodici metri), ma che nel caso del tram arrivano a circa 150 persone, dato che a pieno carico potrebbero portarne circa 270. In seguito, l'azienda si appella al buonsenso dei cittadini, chiedendo collaborazione ed elevato senso di responsabilità. Per questo, Actv chiede alle persone, per motivi di salute, di evitare gli assembramenti nei mezzi. Infatti, per raggiungere ad esempio San Giuliano sussistono diverse alternative.

Tomaso Borzomì

