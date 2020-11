I TRASPORTI

VENEZIA Dopo l'annuncio dei tagli alle corse di Actv avviati da ieri, l'azienda di trasporti pubblici ha fatto sapere che da lunedì vi saranno ulteriori contrazioni. Gli effetti del Dpcm e dell'ultima ordinanza regionale, assieme ai monitoraggi svolti dalla stessa azienda, fanno sì che dalla prossima settimana Canal Grande e Canale della Giudecca vedranno meno mezzi in moto. L'azienda deve contenere i costi anche alla luce del fatto che sempre meno persone si muoveranno, bilanciando però la situazione con le necessità di chi per lavoro è costretto a spostarsi ugualmente. Quello che è stato deciso è che la linea 1 tra Piazzale Roma e Lido, nelle fasce orarie dalle 19.25 alle 20.45, avrà una frequenza ogni venti minuti, che passerà dalle 21.05 a ogni trenta. La linea 2 che serve l'isola della Giudecca partendo da piazzale Roma subirà la stessa sorte, con frequenze ogni venti minuti tra le 19.52 e le 21.10, momento dal quale le corse si diraderanno ogni trenta minuti. Diverso sarà quanto accadrà da San Zaccaria verso piazzale Roma, sempre via Canale della Giudecca. Lo spostamento della frequenza ogni venti minuti sarà anticipato di ben un'ora e quaranta rispetto all'altro capolinea, cioè dalle 18.13 e fino alle 21.16, quando si passerà ad ogni mezz'ora. Questo per consentire il corretto giro barca, cioè l'ottimizzazione dell'utilizzo delle imbarcazioni. Una scelta che va a cozzare con quanto affermato solo un giorno prima, quando si era stabilito che l'isola lagunare avrebbe mantenuto il servizio regolare. Per quanto riguarda la situazione generale, all'azienda non sono giunte segnalazioni di episodi di persone lasciate a terra. Ai marinai è demandato il conteggio sulla soglia massima di carico, che in questi giorni non ha portato a criticità particolarmente elevate. Nessuna novità invece riguardo al trasporto su gomma, le riduzioni sono quelle già comunicate, prevalentemente in fascia serale. Al momento non emergono scenari che riportino problemi gravi, salvo casi puntuali in corso di risoluzione. Anche alla luce del fatto che non ci sono studenti, tanti lavoratori operano da remoto e in più occasioni c'è chi preferisce spostarsi con mezzi propri.

CASSA INTEGRAZIONE

Sul fronte cassa integrazione da Actv non proviene alcuna conferma di decisioni prese. Quello che però si sa è che in atto c'è una discussione con i sindacati che potrebbe portare alla chiusura parziale di alcuni punti vendita Vela. Pare che il taglio possa aggirarsi attorno al 25%, questo in virtù del fatto che manca la materia prima, cioè i passeggeri. Diverso il discorso sul trasporto. Lì, dovendo mantenere in essere il servizio, il ricorso alla cassa integrazione per i dipendenti dovrebbe essere minimo. Sembra che le parti in trattativa stiano valutando ipotesi alternative, come quella di ricorrere all'esaurimento delle ferie, dove possibile.

Tomaso Borzomì

