I TRASPORTI VENEZIA Anche se oggi si naviga molto di più in termini di ore,

I TRASPORTIVENEZIA Anche se oggi si naviga molto di più in termini di ore, le sostanze inquinanti rilasciate in atmosfera dall'intera flotta navale Avm/Actv dal 2012 al 2018 sono diminuite. Il risultato è stato ottenuto grazie anche alla sostituzione di una cinquantina di motori (corrispondenti a circa un terzo del totale) con una versione più recente, il Cursor 9: un'operazione che ha fatto calare in un tempo relativamente breve gli ossidi di azoto del 29%, gli idrocarburi del 19%, il monossido di azoto del 52% e le polveri sottili del...