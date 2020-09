I TRASPORTI

BELLUNO Tutto bene (o quasi) sugli autobus, garantiscono Dolomitibus e Provincia dopo aver fatto il bilancio del primo giorno di scuola. La giornata è partita con un'avaria ad un veicolo sulla tratta Colle-Selva-Agordo, con successivo sinistro, che ha impedito al mezzo di arrivare a destinazione nei tempi previsti. Per il resto è filato tutto liscio. In campo uno spiegamento di forze di 12 autobus in più in modo da garantire una capienza totale di ulteriori 780 posti. Qualche criticità anche nel piazzale della stazione nonostante la stessa Dolomitibus abbia, come sui mezzi, messo in campo personale aggiuntivo circa una decina i controllori - «per verificare il corretto uso della mascherina e il rispetto delle misure di distanziamento anti-Covid», come riferisce la Provincia in una nota ufficiale.

GLI ASSEMBRAMENTI

Ma ieri mattina alle 7.30 eravamo testimoni del fatto che sono stati in tanti a non rispettare né mascherine né distanziamento. E ancor più a mezzogiorno, alla conclusione delle lezioni. A fronte di studenti e studentesse responsabili e ligi a rispettare le Linee Guida, un buon numero di essi è rimasto senza protezioni e non alla distanza raccomandata. E sarebbe davvero paradossale se i piani di rientro a scuola messi appunto con tanta cura e diligenza dai singoli istituti dovessero essere messi a rischio per comportamenti non adeguati all'esterno delle scuole.

IL SOPRALLUOGO

Di parere contrario il presidente della Provincia Roberto Padrin, che era presente ieri in stazione poco prima delle 8. La sua conclusione è che tutto è andato bene: «Ho visto sostanzialmente un buon senso di responsabilità da parte dei ragazzi. Questo atteggiamento collaborativo dovrà contraddistinguere gli utenti dei mezzi pubblici. Quindi, mascherina sempre indossata sui bus e sui pullman, e rispetto del distanziamento alla fermata e in stazione. È ovvio che la responsabilità individuale di ciascun viaggiatore resta un punto fondamentale per la completa attuazione di tutte le misure igieniche e di comportamento».

DOLOMITIBUS

Per la ripresa dell'anno scolastico Dolomitibus ha allestito gli autobus in servizio con apposita segnaletica per regolamentare la salita e la discesa dai mezzi, oltre che spiegare ai passeggeri le regole da rispettare durante il viaggio. Ha anche aggiornato da tempo il proprio sito internet e realizzato un video per comunicare ai cittadini le operazioni di sanificazione quotidiana dei propri mezzi. Sta anche procedendo all'installazione graduale dei dispenser su tutti gli autobus, per l'igienizzazione frequente delle mani. Il presidente della Provincia Padrin: «I mezzi pubblici sono sicuri e utilizzabili senza problemi. In questo momento l'incertezza sull'evoluzione della pandemia e i dubbi delle famiglie condizionano il numero degli abbonamenti. Ma con la ripartenza al 100% del servizio sono convinto che potremo tornare alla normalità».

GLI ABBONAMENTI

Ma i numeri piangono. Alla stessa data dello scorso anno gli abbonamenti annuali erano 7.247; quelli sottoscritti sino a ieri erano invece 1.557: -un saldo negativo di 5.690 unità pari al 78,5%; dati simili per il servizio integrato, cioè pullman più navetta per il servizio di trasporto dalla stazione alle scuole più decentrate: nel 2019 erano 1.296, ora sono 290: una contrazione di 1.006 abbonamenti pari al 77,6% in meno. Più contenuta la diminuzione degli abbonamenti mensili: -30,4% per i pullman, -37.3% quelli integrati, cioè comprensivi anche di navette. «Parallelamente però abbiamo quasi 5mila richieste di rimborso - sottolinea l'amministratore delegato di Dolomitibus, Natalia Ranza - un segnale positivo. Significa che i numeri reggono e che possiamo guardare con fiducia alla ripartenza».

Giovanni Santin

