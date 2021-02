I TRACCIATI

CORTINA Le piste sono il motore di un campionato del mondo di sci alpino. Ogni altro aspetto dell'organizzazione è importante, ma l'allestimento dei tracciati è ovviamente al centro dell'attenzione di tutti, a cominciare dagli atleti e dagli allenatori, dai tecnici delle squadre e dai commentatori. Cortina ha messo a frutto, in questo settore, una esperienza più che secolare, tramandata da generazioni, pronta ad affrontare ogni avversità. Il rinvio di quattro gare, che erano in programma nei primi tre giorni del programma, con il conseguente recupero nei giorni successivi, è stato un banco di prova molto gravoso, che la macchina dell'organizzazione ha superato a pieni voti. Così queste due settimane appena trascorse sono un evento da scrivere nella storia d'Ampezzo.

IL COORDINATORE

«La storia ce lo dirà, se davvero è andata così. Come accade nel 1956 per le Olimpiadi: i risultati si vedranno in seguito», risponde Alberto Ghezze, direttore sportivo di Fondazione Cortina 2021, a capo delle squadre che hanno lavorato su cinque piste: la nuova Vertigine, per le gare veloci degli uomini; la storica Olympia, per quasi tutte le prove femminili; la rinnovata Labirinti, che ha entusiasmato gli uomini dello slalom gigante; la Druscié A per gli slalom, maschile e femminile. La nuova Lino Lacedelli, la pista agonistica alle Cinque Torri, che rimane, importante lascito, per allenamenti e gare degli sci club. «Per lo spettacolo abbiamo offerto una Cortina favolosa, uno scenario incredibile aggiunge Ghezze ma anche una grande professionalità, nella preparazione delle piste e di tutte le altre componenti dell'organizzazione. È chiaro che qualche piccolo errore c'è stato, ma va ricordato che abbiamo dovuto fare tutto quest'anno, senza la prova generale delle Finali di Coppa del mondo, nel marzo 2020. Quelle gare sarebbero state la nostra prova generale dei Mondiali, e sono state annullate per la pandemia. Così io l'ho chiamato One shot championship, perché ci siamo trovati a sparare un colpo solo, senza sapere dove potevano esserci degli errori. Tutto sommato, abbiamo sbagliato solamente alcuni dettagli. Quindi siamo molto soddisfatti».

LA SFIDA

Carlo Mornati, segretario generale del Comitato olimpico italiano, ha osservato che a Cortina si è riusciti a organizzare un Mondiale, con settanta nazioni, oltre 600 atleti, in sicurezza, mentre il mondo dello sport è fermo. «Questa è stata la grande sfida, che abbiamo affrontato e vinto. Oltre alle gare, alla preparazione delle piste, sono intervenute tutte le restrizioni causate dal Covid-19, tutte le difficoltà che abbiamo avuto a portare avanti un Mondiale in questa situazione. Devo dire che siamo stati bravi tutti, da noi della Fondazione Cortina 2021 a tutti gli enti e amministrazioni, dal comune al governo, passando per provincia e regione. Una grande famiglia che ha portato un grande risultato». Terminato l'impegno dei Mondiali, a Cortina si guarda già al lavoro da fare nei prossimi anni, per quattro edizioni della Coppa del mondo, verso le Olimpiadi 2026. «Indubbiamente ci sarà da lavorare. Se il programma delle Olimpiadi resta quello annunciato, noi a Cortina abbiamo soltanto lo sci alpino femminile, non quello maschile, per cui l'impegno sulle nostre piste è meno gravoso. Però ci saranno altre discipline: bob, slittino e skeleton sulla pista Eugenio Monti; il curling allo stadio Olimpico. Sarà un grosso impegno nella gestione della mobilità e della logistica. Non ci saranno problemi nell'organizzazione tecnica. Dobbiamo fare tesoro degli errori riscontrati in questo Mondiale, per imparare, in vista delle Olimpiadi». Il ricordo più bello di Ghezze, in queste settimane: «Il sorriso dei ragazzi, impegnati in pista, il giorno dei due superG, dopo una fatica immane, per riuscire a presentarci pronti, per quelle due gare, perché il giorno prima, chi fosse entrato in pista, non avrebbe mai pensato che ci saremmo riusciti. Quel sorriso era per la soddisfazione di aver portato a casa le prime gare». (M.Dib.)

