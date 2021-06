Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I TRACCIATIBELLUNO Erano 4 le ipotesi sul tavolo della Regione. Quattro percorsi che potrebbero collegare, in modo diverso, la pianura alla montagna e, in futuro, dar vita al Treno delle Dolomiti. Il primo riguarda il passaggio per la Valle del Boite, per un tracciato totale di 69,5 chilometri, di cui 28,2 in galleria. Il tempo di percorrenza da Ponte nelle Alpi a Cortina d'Ampezzo sarebbe di 1 ora e 25 minuti. Questa era la proposta...