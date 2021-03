I TOUR ALCOLICI

VENEZIA Si prospetta una stretta alla vendita di alcolici da asporto a Venezia. Questo è almeno quanto proporranno gli assessori della Lega al sindaco Luigi Brugnaro questa mattina in giunta. Da tempo si parla di una forte limitazione e la certezza che sono le bottiglie per strada a causare i maggiori problemi di assembramenti nelle calli e nei campi da parte di giovani alticci e anche di meno giovani, che teoricamente dovrebbero avere più capacità di giudizio.

L'idea è di vietare la vendita per asporto di ogni genere di bevanda alcolica dalle 14 in poi in locali come i bar, i ristoranti, i supermercati, i negozi di alimentari e le attività di vendita di prodotti da asporto come pizza al taglio, kebab e similari. Nei loro frigoriferi ci sono infatti bottiglie e lattine di birra e spesso anche vino che il sabato sera vengono acquistati in abbondanza per fare baldoria dopo la chiusura e vanificare così le misure di sicurezza per la prevenzione del contagio. Esiste l'ordinanza regionale che vieta ai bar di servire da bere nel pomeriggio alle persone che non sono sedute al tavolino, ma poi alla chiusura dei pubblici esercizi c'è la giungla.

Sull'ipotesi di una stretta sembrano d'accordo un po' tutti gli esponenti della Lega, dal vicesindaco Andrea Tomaello (che si è reso conto del problema sul campo, girando sabato per la città) agli assessori Sebastiano Costalonga (Commercio) e Silvana Tosi (Sicurezza).

Entrambi hanno intenzione di proporre questa misura che peraltro è condivisa anche con l'associazione esercenti.

STOP ALLE VENDITE

Ormai è assodato che sono le vendite di alcolici da asporto a provocare i disordini serali e che nei supermercati segnalano decine di giovani che fanno incetta di vino, birra e (meno di frequente) liquori prima e dopo le 18 per consumare per strada dopo la chiusura dei bar.

Certamente se ne parlerà in Giunta, ma anche all'incontro di oggi pomeriggio dedicato alla sicurezza urbana al quale parteciperanno i dirigenti della polizia locale e del commercio, gli assessori e, probabilmente anche il sindaco o qualcuno del suo staff.

Quella di contrastare i tour alcolici è un'esigenza molto sentita e che a più riprese è stata lanciata da Tomaello, Tosi e Costalonga.

Consentendo la sola somministrazione al tavolino sarebbe possibile controllare meglio l'assunzione di alcolici anche perché i pubblici esercizi sono soggetti alle norme del Testo unico di pubblica sicurezza che vieta di dare da bere a chi ha già bevuto troppo e di dare da bere ai minori.

«Bisogna assolutamente intervenire» dice Tosi. E così ribattono i suoi colleghi di giunta.

M.F.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA