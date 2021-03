I TOUR ALCOLICI

VENEZIA A ben guardare, i divieti anti tour alcolici c'erano già. Articoli 32 e 35 del regolamento di polizia urbana. In breve: divieto di bivaccare sulla pubblica via, divieto per i pubblici esercizi di vendere bevande per asporto in contenitori di vetro, divieto di consumare alcol dopo le 20 di sera in giro per la città. Con tanto di divieto alle processioni alcoliche stile feste di laurea itineranti da un locale all'altro (il dettaglio nella tabella a fianco).

LE SANZIONI

E allora viene da chiedersi: se i divieti c'erano già, perché non si punta di più sui controlli per farli rispettare? Nel 2020 la polizia municipale ha comminato 76 daspo (ordini di allontanamento) per ubriachezza, 2 daspo per violazione dell'articolo 32 comma 1 (vedi tabella a fianco). Nessuna sanzione risulta comminata per violazione dell'articolo 35. Ma va tenuto conto dei mesi di lockdown. Nel 2019, anno di entrata in vigore del nuovo regolamento, da giugno erano stati dati 8 daspo per violazione dell'articolo 32, uno per ubriachezza e ancora nessuno per violazione dell'articolo 35.

Tuttavia, dicono da Ca' Farsetti, il regolamento non basta per porre rimedio a una situazione che, in epoca di Covid, assume tutt'altro impatto, a partire dal rischio assembramenti. Non è più una questione di decoro urbano, insomma, ma si sicurezza sanitaria.

Di qui la decisione di adottare un'ordinanza più stringente che, come novità, introduce il divieto per ogni attività commerciale alimentare di vendere alcolici dalle 15 alle 8 di mattina da oggi a domenica. È questa la vera svolta quindi: non solo bar, bàcari, osterie e ristoranti, ma anche supermercati, kebab, pizze al taglio, drogherie, rivendite di specialità veneziane, non potranno dare alcolici da asporto per tutto il fine settimana.

LA NOVITA'

Cosa cambia ai fini pratici? Che non sarà più possibile acquistare alcol nel pomeriggio per poi andarselo a bere in giro dopo le 18, quando bar e pubblici esercizi chiudono per il Dpcm nazionale. Le consumazioni fino a quell'ora son previste solo sedute ai tavoli, ma non in piedi. Ma questa regola veniva agevolmente aggirata appunto da chi si riforniva di bottiglie e lattine nei negozi per poi berle in giro dopo la chiusura dei locali. Un comportamento diffuso da cui poi erano originati comportamenti contrari al decoro e perfino risse. E il divieto varrà per tutto il territorio della municipalità di Venezia-Murano-Burano, quindi solo nella Venezia insulare e non in terraferma.

MOVIDA A NUMERO CHIUSO

Questa norma, che blocca la vendita di alcol dalle 15 alle 8 del giorno successivo, dunque si somma e rafforza provvedimenti esistenti: i già citati articoli 32 e 35 e l'ordinanza emanata due settimane fa dal sindaco con cui si dà facoltà ai vigili di istituire varchi di accesso controllati, con possibilità di chiusura di calli e strade di ingresso, nelle zone della movida cittadina. Anche per questo fine settimana, insomma, in caso di eccesso di affluenza nelle zone dei locali, potranno essere chiusi i varchi di accesso con regolamentazione degli ingressi. Un'interdizione che potrà scattare tra le 15 e le 21 di oggi, domani e domenica, fatto salvo la garanzia di transito per chi abita o lavora nelle aree interessate, che sono: a Mestre Riviera XX Settembre, Piazzale Donatori di Sangue e Calle Giovanni Legrenzi, mentre a Venezia Fondamenta degli Ormesini Fondamenta della Misericordia da Ponte San Girolamo a Ponte San Marziale (qui l'ordinanza, compreso l'obbligo di consumare seduti, viene estesa alla domenica dalle 11 alle 15), Campo San Giacomo, Campo della Naranseria, Campo Bella Vienna), Campo Santa Margherita.

Davide Scalzotto

