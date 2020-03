I TIMORI E LE SPERANZE

BELLUNO «È la rivincita amara dei piccoli esercenti» spiega Paolo Doglioni, il presidente dei commercianti della provincia di Belluno. «Oggi non me la sento di demonizzare chi vive nella paura ma è proprio in queste ore che si riscopre l'importanza di avere una bottega vicino a casa che ci rifornisce dei generi di prima necessità, ma per le valutazioni è presto». Per chi non vende generi alimentari, o per i baristi, è invece il momento di tenere abbassata la serranda. «Siamo fermi - spiega Annamaria Bristot dei commercianti del centro - ci servirà del tempo per ritrovarci e ripartire con le iniziative». Per provare ad aiutare chi è costretto a fare i conti con scadenze e necessità pur non avendo incassi il governo ha messo a punto una serie di proroghe. Le scadenze di lunedì sono state rinviate al 20 marzo (ma solo per chi ha avuto ricavi superiori ai due milioni di euro nel 2019) per gli altri la scadenza del 16 marzo è rinviata al 31 maggio. «Una misura che vale sia per imposte che per contributi - spiega Michela Marrone, presidente provinciale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili - sono stati anche sospesi gli adempimenti fiscali di fine giugno per le aziende, con eccezione di quelli che concorrono al 730 precompilato». Sospesi anche i versamenti delle ritenute per i dipendenti del settore noprofit per bar e ristoranti, ma in questo caso non è stata ancora indicata la data del rinvio. Funzionerà invece con il meccanismo del credito d'imposta l'aiuto per gli affitti a bar e negozi, un agevolazione che potrà arrivare fino al 60 per cento. Da segnalare, per le partite iva, che il meccanismo di restituzione, anche se non è ancora certo, potrebbe essere il medesimo: i seicento euro promessi potrebbero essere erogati con la formula del credito d'imposta».

LA REAZIONE

«Non ci fermiamo e il nostro impegno è garantire liquidità per sopperire alle esigenze del mondo impresa. Il Coronavirus sta rallentando le economie di tutto il mondo creando un nuovo ritmo a cui ci dobbiamo adeguare, ma anche che ci stimola ancora di più a cambiare il nostro modello di fare impresa dichiara il Presidente della Camera di Commercio Mario Pozza - se prima alcune modalità digitali potevano anche essere rimandate, ora la dimestichezza con il web, l'e-commerce, il telelavoro o smart working sono indispensabili per continuare a fare business» continua Pozza. «Stiamo creando una rete, la rete sociale che tutti ci invidiano e che da sempre ha saputo far fronte a tutte le crisi e creare grandi successi. Faccio parte della task force di Unioncamere nazionale, con i miei colleghi delle altre camere di commercio d'Italia. Dialoghiamo con il Governo e i ministeri di competenza per far arrivare la vostra voce. Avete sentito a livello governativo sono stati messi a disposizione 25 miliardi con il decreto Marzo Cura Italia». Insomma per pensare a cosa succederà alla riapertura è ancora presto. Intanto bisogna capire quando si potrà riaprire.

Andrea Zambenedetti

