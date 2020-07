I TIMORI

BELLUNO Un passato glorioso, attraverso due guerre. Nel corpo degli Alpini si sono sempre identificate le comunità di montagna, che da sempre condividono i valori e lo spirito delle penne nere. Nella nostra provincia, la Sezione Ana nasce nel 1921. Da allora, nei decenni, ha richiamato a sé un gran numero di uomini suddivisi nei vari gruppi. In provincia alla Sezione di Belluno, si affiancarono ben presto altre due sezioni: quella Cadorina e quella Feltrina così da sottolineare maggiormente il forte sentimento alpino che animava le genti del bellunese.

LA FINE DELLA LEVA

Oggi però, con la fine della leva obbligatoria, ai gruppi Ana bellunesi mancano i rinforzi. Una sorta di crisi vocazionale dei giovani bellunesi. Sono pochi, anzi pochissimi, coloro che decidono di vestire oggi una divisa militare e quindi anche i gruppi Ana non hanno più nuove energie e sono costretti a incrementare i loro iscritti a con soci, sostenitori e simpatizzanti.

IL DECANO

Angelo Dal Borgo, 80 anni da poco più di un mese, ha passato di mano lo scettro di presidente della Sezione Ana di Belluno al suo vice, Lino De Pra, dopo aver trascorso ben 35 anni nella dirigenza, dodici dei quali da vice presidente e ben nove da presidente. È lui a scattare una foto di quella che considera una seconda famiglia.

SOLUZIONE DIFFICILE

«E' inutile negare che attualmente l'Ana bellunese, e non solo quella, sta vivendo un momento di crisi - spiega Dal Borgo - l'eliminazione della leva obbligatoria, non si sa perché, ha fatto sì che i giovani bellunesi non fossero per nulla attratti dalla vita militare. Questo chiaramente determina che non ci siano più i rinforzi nei nostri gruppi Ana, nei quali non militano più forze nuove. E' vero ci sono i sostenitori, gli amici degli alpini, che sono certamente importanti per sostenere questi gruppi ma manca quella che è sempre stata la linfa vitale di questi gruppi: coloro che hanno condiviso i valori e i fondamenti che hanno caratterizzato il nostro corpo degli Alpini».

RITORNO AL PASSATO

«Oggi il nostro presidente nazionale Sebastiano Favero sta cercando tra mille difficoltà - conclude Dal Borgo - di sensibilizzare la politica nazionale per vedere che si possa riproporre una leva obbligatoria, diversa magari da quella passata, ma che possa sviluppare nelle giovani generazioni nuovi stimoli e valori del passato che oggi sembrano scomparsi o assopiti nella stragrande maggioranza dei nostri giovani. Parlo di altruismo, di rispetto di volontariato a favore del prossimo. Oggi lo Stato senza protezione civile sarebbe zoppo e la Protezione civile, senza l'Ana, lo sarebbe altrettanto. Ecco perché è necessario ritornare indietro, a mio parere, per ridare ai gruppi Ana quelle giovani leve di cui oggi hanno tanto bisogno per sopravvivere».

STORIA GLORIOSA

L'associazione nazionale degli Alpini ha una storia lunghissima, che si snoda attraverso momenti difficili e giorni gloriosi. Ma nel recente passato ha dato ampia dimostrazione dello spirito di altruismo e di generosità. Terminata la Grande guerra, che aveva richiesto un grande tributo di sangue e di sacrifici al giovane Regno d'Italia, nacque in molti reduci la ferrea volontà di voler ricordare in maniera solenne i tanti compagni caduti sui cruenti fronti e campi di battaglia. Assieme a questo sentimento di rimembranza si voleva anche condividere quei sentimenti di fratellanza e quelle emozioni di gioia, di paura e le gesta eroiche che avevano accompagnato i soldati nelle trincee durante il lungo conflitto. Con questi presupposti l nel luglio del 1919 nacque a Milano l'Associazione nazionale alpini che ancora oggi rappresenta l'associazione d'arma più grande al mondo per numero di iscritti. Oggi però anche questa grande associazione è costretta a fare i conti con un mondo che è cambiato e pensa a nuove formule per garantirsi un futuro all'altezza del passato.

Dario Fontanive

© RIPRODUZIONE RISERVATA

