I TIMORI

BELLUNO «Se saranno confermate le misure in discussione avremo bisogno sicuramente di un ristoro economico». Pochi dubbi da parte del presidente della Provincia Roberto Padrin riguardo al fatto che Dolomitibus non potrà affrontare da sola gli effetti di un'emergenza sanitaria tornata ad aggredire in modo prepotente la vita degli italiani. La società che si occupa del trasporto pubblico locale avrà bisogno di un aiuto finanziario. Tanto più indispensabile quanto più strette risulteranno le nuove disposizioni del governo.

LA DIDATTICA

L'occhio degli addetti ai lavori è puntato sulla scuola. Cosa accadrà agli studenti? Sono loro, infatti, a possedere la quota maggiore di abbonamenti Dolomitibus da settembre a giugno. Fino a ieri la didattica a distanza per le scuole superiori era stata fissata dal governo ad almeno il 75%. Questo ha portato a una riduzione consistente, soprattutto al mattino, dei passeggeri trasportati dagli autobus bellunesi. Qualcuno li ha addirittura definiti vuoti. «Il nuovo dpcm ha spiegato ieri sera, alle 19, Roberto Padrin dovrebbe portare a una capienza massima dei mezzi pubblici al 50-60%. Con la didattica a distanza al 75% non riusciamo a garantire un servizio adeguato». Quella che si preannuncia, però, è una situazione ancora peggiore. La bozza del nuovo dpcm dice chiaramente che la didattica a distanza, per gli studenti delle scuole superiori, sarà alzata al 100%. Quindi nessuno andrà fisicamente a scuola. Né tanto meno prenderà un autobus per raggiungere il proprio istituto. «Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza si legge nel decreto provvisorio qualora sia richiesto l'uso di laboratori o sia necessaria in ragione della situazione di disabilità dei soggetti convolti e in caso di disturbi specifici di apprendimento e di altri bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata, in modo che sia garantita una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione». Se le misure venissero confermate sarebbe un nuovo duro colpo per Dolomitibus. Basti pensare che durante il periodo di marzo-aprile-maggio, nel pieno lockdown, ci sono state perdite di fatturato pari a circa 600mila euro al mese. Senza contare i costi aggiuntivi per la sanificazione dei mezzi e per il rimborso degli abbonamenti.

LE COMPENSAZIONI

«L'assenza degli studenti ha continuato l'inquilino di Palazzo Piloni creerà sicuramente un danno economico importante. Ci sarà bisogno di un ristoro economico come è sempre stato garantito. Durante la prima ondata ci ha permesso di compensare le perdite economiche che si erano accumulate». I temi legati al trasporto pubblico in ambito covid sono stati affrontati lunedì durante una video-conferenza tra l'assessore regionale ai trasporti Elisa De Berti, i presidenti delle province e le aziende locali. Dall'incontro «sono emerse forti criticità ma anche la consapevolezza che si è cercato di lavorare nel miglior modo possibile». Al momento non si parla di tagli. Non è previsto nessun cambiamento riguardo agli orari degli autobus né tanto meno l'eliminazione temporanea di alcune corse. D'altra parte non è chiaro nemmeno se ci sarà un rimborso degli abbonamenti agli studenti che frequentano le scuole superiori. Ma è una problematica che andrà affrontata al più presto. «Difficile fare discorsi in prospettiva ha concluso il presidente della Provincia Roberto Padrin . Dobbiamo prima capire quali sono le cose che riguarderanno noi come provincia. Da quello che ho capito, in alcuni punti, il decreto sarà localizzato. Aspettiamo e poi valutiamo».

Davide Piol

