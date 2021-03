I TIMORI

BELLUNO Impennata di nuovi positivi in provincia, ieri +71, e a Valle di Cadore si cerca la variante inglese. I dubbi, ormai, sono pochi. Il virus ha ripreso a correre e la curva epidemica a risalire. La lente di ingrandimento del dipartimento di prevenzione è ora focalizzata sulle varianti, in particolare la britannica, che si diffondono più rapidamente e allungano il periodo di contagiosità. Per questo motivo è necessario trovarle il prima possibile e contenerne la diffusione. Altrimenti accade come a Pieve di Cadore: un operaio che non sa di essere positivo entra in casa di estranei, contagia la famiglia e in pochi giorni il virus raggiunge 50 persone. Un altro esempio è Valle di Cadore. In totale ci sono 11 positivi (tra cui bambini, genitori, suore, maestre dell'asilo) e 34 persone in isolamento. «Domani (oggi per chi legge, ndr) i bambini avranno un ulteriore tampone da fare ha spiegato ieri pomeriggio il sindaco Marianna Hofer Sto parlando di quelli che sono risultati negativi. C'è il timore infatti che, nel frattempo, possano essersi positivizzati a causa della variante inglese».

PRECAUZIONE

Il timore è lecito. Alcune persone residenti a Valle hanno eseguito il tampone a fine quarantena e sono ancora positive. Caratteristica, questa, tipica della variante inglese che tende prolungare il periodo in cui il soggetto è positivo fino a 14 giorni. L'invito del sindaco di Valle, come richiesto anche dal dipartimento di prevenzione, è di sottoporre i bambini al test molecolare. Più fastidioso, ma più accurato. È stata scelta la giornata odierna in modo da avere i tempi tecnici per ricevere l'esito dei tamponi. Se saranno negativi, i bambini potranno tornare a frequentare l'asilo già a partire da lunedì. Il servizio dello scuolabus, invece, rimane sospeso.

«TROVARE IL BUONO»

«Anch'io ho avuto quel brutto virus ha raccontato il sindaco di Valle ai bambini in isolamento Alla fine, siccome ho le galline in cortile, mi sono messa a parlare con loro. Vedetela come una buona occasione per parlare con la mamma, il papà, in generale con la vostra famiglia». Ieri c'è stato il primo balzo nel numero di nuovi positivi che, nelle settimane precedenti, si era mantenuto quasi sempre sotto i 50 casi al giorno. Invece sono stati 71. A preoccupare anche il dato su coloro che stanno convivendo con il virus, 750 bellunesi, che si alza e si abbassa in base alle persone che diventano positive o tornano negative. Il cambio di ritmo, in una settimana, è stato impressionante.

IL BOLLETTINO

Questo l'incremento degli attualmente positivi negli ultimi 9 giorni: erano 542 lunedì 22 febbraio, 670 lunedì primo marzo, 750 ieri. L'unico dato positivo riguarda i morti covid che da qualche giorno, dopo un anno nero per l'intera provincia (579 vittime da inizio pandemia), torna a essere un dato muto. Ancora per quanto? Difficile dirlo, anche se i pazienti in Terapia Intensiva sono in aumento. Il dato sui ricoveri è altalenante e non è possibile, per ora, stabilire un trend. Ma visto il numero di positivi giornalieri è destinato a crescere. Al momento (dato fornito ieri sera dall'Ulss 1 Dolomiti) i pazienti covid negli ospedali di Belluno e Feltre sono 78. La maggior parte di questi, cioè 47, si trova nell'area sub-intensiva. Se ne contano poi 21 negli ospedali di comunità e 10 in Terapia Intensiva. Belluno si mantiene in fascia 3 su 5 nella tabella elaborata da Azienda zero per monitorare i posti letto covid. Preoccupa però il dato sulle Terapie intensive (+2 rispetto al giorno precedente), vicinissimo alla fascia 4, ossia al punto di non ritorno, superato il quale le strutture sono costrette a riorganizzarsi.

DP

