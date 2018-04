CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I TIMORIADRIA «Se succede un incidente il presidente risponde in prima persona. Ecco perché nessuno vuole più ricoprire questo ruolo».A parlare è Letizia Guerra, numero uno della Pro Loco di Adria, una delle associazioni più longeve del Polesine, presente in paese da oltre mezzo secolo. Più antica in provincia di Rovigo è però la Pro Loco di Porto Tolle, attiva da anni nel promuovere la bellezza del Delta e le tradizioni legati al mareADRIA IN FIOREIn questi giorni la Pro Loco di Adria è impegnata con i preparativi del tradizionale...