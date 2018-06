I tifosi: «Superficialità nella gestione» La società: «Revocate la sospensione»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA REPLICAMESTRE In seguito ai fatti avvenuti mercoledì notte, la Questura di Palermo ha deciso di sospendere nella mattinata di ieri la vendita dei biglietti per il settore ospiti di Palermo-Venezia, la semifinale di ritorno dei playoff di serie B in programma domenica allo stadio Barbera alle ore 18.30. Il Venezia ha fatto sapere che, nella giornata di ieri, ha presentato ricorso al Centro nazionale di informazione sulle manifestazioni sportive (Cnims) chiedendo la revoca della sospensione della vendita dei biglietti, il cui riscontro è...