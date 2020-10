IL PUBBLICO

CONEGLIANO Sono tutti d'accordo i tifosi e gli appassionati del ciclismo, assiepati lungo il tragitto della cronometro del Giro d'Italia che si correva tra Conegliano e Valdobbiadene, per la prima volta in ottobre a causa del Covid. Sono molti, ma distanziati e rigorosamente con la mascherina; il sentimento che li accomuna è che in questo clima di chiusure e divieti è bello che si sia riusciti ad organizzare un Giro d'Italia pur con le dovute restrizioni e limitazioni.

IMPRESSIONI POSITIVE

Il signor Giorgio, di Bergamo, è partito all'alba per essere qui nella Marca a fare il tifo per i suoi beniamini: «Sono felice che il Giro si disputi nonostante il Covid. È una bella cosa che nonostante tutto non si fermino. È sicuramente un segnale positivo». Lungo le transenne che delimitano il percorso si accalcano ciclisti e appassionati venuti da ogni dove. Antonio, Domenico e Massimo sono arrivati da Treviso: «È un giro anomalo visto che si corre in ottobre, ma è meglio così - dice Domenico - Il problema saranno eventualmente le temperature fredde sulle montagne. Treviso e la sua provincia da sempre sono un punto di riferimento per il ciclismo: non dimentichiamo anche i costruttori di biciclette che operano nella nostra zona. Le direttive oggi sconsigliavano di venire, ma non potevamo mancare...» La fidanzata di Andrea Vendrame, Martina, capitana il drappello dei tifosi del fan club Vendramix: «Andrea è un p' preoccupato per le temperature fredde che potrebbe trovare sulle cime più alte nell'ultima settimana del Giro, ma è felice, come lo siamo noi tutti: nonostante si disputi in ottobre, è un grande lavoro da parte degli organizzatori e un segno di ripresa». Renato Torresin è assieme a due amici, vengono da Villorba, Treviso e Montebelluna: «La passione ci ha portati qui - spiega - È veramente bello che il Giro sia disputato nonostante il virus. Abbiamo bisogno di questo e anche se in forma limitata e con le restrizioni gli organizzatori meritano il nostro applauso». Alessandra è daccordo: «Avevamo bisogno di questa boccata d'aria. Oggi, a vedere la gente lungo il percorso, non sembra nemmeno che ci sia stato il lockdown. Almeno per un giorno siamo riusciti a dedicarci alla nostra grande passione, senza pensare a quello che è stato nei mesi scorsi».

GLI AMICI DEL PEDALE

Tra il pubblico, ci sono vari gruppi di ciclisti. Uno di questi è I Fortissimi che con duecento iscritti è uno dei più numerosi del territorio. Maurizio, come gli altri del suo gruppo, è felice però vorrebbe togliersi un sassolino dalla scarpa: «Stamattina appena arrivati abbiamo messo giù un tavolino da picnic e ci apprestavamo a mangiare qualche panino. Sono arrivate le forze dell'ordine e ci hanno intimato di non farlo. Ho fatto presente loro che siamo un gruppetto di amici che si frequenta regolarmente. Per tutta risposta mi hanno detto che se al ritorno ci avessero trovati con i panini e il tavolino ci avrebbero dato una multa salata. Questo secondo il mio parere è esagerato».

IL PATRON

Tifosi quindi accomunati dallo stesso sentimento; un Giro che andava disputato e che in queste Colline ritrova la passione e la forza di una ripartenza che tutti si auspicano porti a tempi migliori. Piero Garbellotto, presidente dell'Imoco Volley, è dello stesso avviso: «Grande Giro e grande organizzazione. Veramente bravi a mettere in piedi tutto questo gli organizzatori. Per noi e per tutto il Veneto un segnale di speranza che trovando la sua forza nello sport ci stimola a quella ripartenza che tutti si augurano arrivi presto».

Pio Dal Cin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

