I tifosi adesso provano a consolarsi col Baracca

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'amarezza per aver perso la serie C, unita alla speranza che questo possa essere un nuovo inizio che parte dal proprio stadio. È questo lo stato d'animo dei tifosi del Mestre dopo l'annuncio del presidente Serena della rinuncia all'iscrizione alla prossima Lega Pro, con il conseguente avvio delle pratiche per disputare l'Eccellenza 2018/19.«NESSUNA SORPRESA»Una notizia che non ha stupito Enrico Schettino della Curva Nord, presente alla conferenza stampa in rappresentanza dei tifosi. «Abbiamo sempre avuto un rapporto molto aperto con il...