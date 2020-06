In un secolo il Settecento e in una città Venezia in cui lavoravano i Guardi (coi quali erano imparentati) e Canaletto, Pietro Longhi e Gabriel Bella, emersero con il loro stile inconfondibile e maestoso, tanto da inaugurarne uno, quello dei tiepoleschi. Perché dire Settecento veneziano, in pittura, significa necessariamente fare i nomi di Giambattista e Giandomenico Tiepolo, padre e figlio (con un secondo figlio-fratello, Lorenzo, ugualmente pittore e incisore ma votato a minori fortune).

Veneziano di Castello, Giambattista nacque il 5 marzo 1696 da Domenico Tiepolo mercante di negozi da nave e Orsetta Marangon, ultimo di nove fratelli. Un anno dopo il padre morì lasciando la famiglia in gravi difficoltà economiche. Questo non gli impedì di entrare a bottega da Gregorio Lazzarini, a 14 anni, e cinque anni più tardi dare inizio alla sua carriera dipingendo i cinque soprarchi della chiesa dell'Ospedaletto dei Derelitti. Il talento c'era, e presto gli fu riconosciuto. Per il doge in carica Giovanni II Corner dipinse dei ritratti (compreso quello dello stesso doge), iniziando a lavorare anche ai primi affreschi. Nel 1717, a 21 anni, figurava già nella Fraglia dei pittori veneziani. Due anni più tardi sposò segretamente Maria Cecilia Guardi, sorella dei pittori Francesco e Giannantonio Guardi; un'unione d'amore, destinata a durare più di cinquant'anni, dalla quale nacquero 10 figli, tra cui Giandomenico e Lorenzo Baldissera, che Giambattista fece lavorare come suoi assistenti.

