I testimoni: «Quei colpi in successione, poi le vetture in fuga»

I TESTIMONIMESTRE «Mi hanno svegliato quei primi tre spari. Poi una brevissima pausa, come se un colpo fosse andato a vuoto, e infine gli altri cinque». È ancora sotto choc uno dei residenti di piazzetta Coin: la plateale spedizione punitiva dell'altra notte l'ha fatto alzare dal letto. «Non sono sceso in strada, mi sono limitato a guardare dalla finestra - dice - sinceramente avevo paura, non sapevo quando sarebbe finita. Sono riuscito a vedere solo la fuga delle auto a tutta velocità. Per fortuna non c'erano persone a terra: l'ambulanza...