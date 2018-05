CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I TESTIMONIISTRANA «L'ho sentito urlare, chiedere aiuto, ma è stato sopraffatto dalla corrente: non capivamo dove fosse finito, poi l'abbiamo visto che galleggiava nell'acqua». Sono momenti drammatici quelli vissuti ieri mattina dagli operai che stavano lavorando al cantiere stradale di via Filzi e che per primi hanno cercato di prestare aiuto a Flavio Santoro, il 55enne di Casier annegato tragicamente nella canaletta d'irrigazione che costeggia via Fratelli Bandiera a Istrana. Prima dei soccorritori del 118 e dei vigili del fuoco sono...