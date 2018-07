I testimoni: «Ha girato il capo due volte e non si è più mosso»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I RACCONTITEOLO Gianluca Minchio ha agonizzato per qualche attimo prima di spirare. Sbalzato prima contro la carrozzeria e quindi al suolo dal tremendo impatto contro il pullman di linea di Busitalia, ha mosso un paio di volte la testa, con il casco ancora allacciato, e poi è rimasto immobile sull'asfalto. A nulla è servito l'intervento di due équipe del 118 arrivate in via Molare. La drammatica scena ha avuto come testimoni i residenti di una vicina abitazione, l'autista del bus e l'unico passeggero presente sul mezzo al momento della...