Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I test rapidi salivari potrebbero rappresentare la vera svolta del prossimo anno scolastico. E la Regione, sulla base di una sperimentazione sempre più avanzata che sta terminando in provincia di Trieste, è pronta ad allestire un piano per utilizzare la tecnologia proprio all'interno delle scuole, al fine di garantire non solo un tracciamento più rapido in caso di contagi, ma anche per organizzare delle campagne a campione finalizzate a...