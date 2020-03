I TEST

MESTRE (m.and.) Botta e risposta a distanza fra i cinquestelle di Chioggia e il direttore generale dell'Ulss Serenissima, Giuseppe Dal Ben, accusato dai primi di non voler procedere con i tamponi per i residenti di Valli, considerato una sorta di focolaio locale per la concentrazione di casi gravi accertati, con due decessi. Così ieri si è passati dalle parole alle prese di posizione ufficiali.

REGIONE

«Se Dal Ben non ci ascolta, scriviamo a Zaia» hanno dichiarato gli esponenti del M5s e lo hanno fatto, tramite la loro consigliera regionale, Erika Baldin. A preoccupare sono i dati dello scorso 18 marzo, forniti dall'Ulss 3 su sollecitazione del sindaco, Alessandro Ferro, che registrano a Valli, 6 positivi ricoverati; 5 positivi asintomatici in quarantena a domicilio; altre 13 persone in quarantena, di cui 12 uscite senza positività. Ma solo due giorni dopo, riferisce Baldin «mi sono stati segnalati 4 casi positivi accertati, di cui 2 ricoverati a Dolo. Tuttavia Dal Ben ha detto di non ritenere di attenzionare Valli in maniera più rigorosa». Di qui la decisione di rivolgersi al Governatore per chiedergli di «prendere in seria considerazione l'opportunità di fare tamponi a tutta la popolazione della frazione e di creare una tensostruttura atta a offrire prima assistenza/informazione ai cittadini più anziani che non seguono i canali più diretti di comunicazione».

LA STRATEGIA D'ATTACCO

E sempre ieri in una nota diffusa ai giornali, Dal Ben informa che il Piano tamponi è già partito e proprio da Chioggia, nella palestra di Borgo San Giovanni, ma non dalla popolazione, ma dagli operatori sanitari. Vedremo se il Presidente della Regione deciderà di estenderli o meno.

«Il Piano tamponi spiega punta alla messa in sicurezza, in primo luogo, degli operatori sanitari che lavorano nelle strutture e sul territorio. Abbiamo deciso di partire, da un territorio che attraversa una fase delicata per il numero di casi rilevati tra la popolazione. Tra sabato e domenica ben 189 operatori sanitari del distretto di Chioggia sono stati invitati e sottoposti a tampone. L'area territoriale di Chioggia, così, è la prima in cui è stata svolta una completa analisi sugli operatori sanitari, per contribuire cosi al contrasto al virus sul territorio». Poi tocca a Mestre e Dolo.

IL PIANO PROVINCIALE

Questa settimana a Mestre il Piano tamponi porterà quasi seicento operatori nella sede del Dipartimento di Prevenzione in Piazzale Giustiniani: «Tra martedì, mercoledì e giovedì afferma il direttore della struttura Luca Sbrogiò saranno controllati 124 medici di medicina generale, 19 pediatri, 18 medici della continuità assistenziale, 58 specialisti ambulatoriali interni e una cinquantina di operatori delle medicine di gruppo; infine 285 operatori sanitari delle farmacie e delle parafarmacie del territorio». Mentre venerdì e sabato sarà la volta di Dolo. In totale si prevede di sottoporre alla prova circa 4.000 operatori sanitari. Mentre continuano le verifiche per step sui dipendenti dell'azienda che sono circa 7.500.

(ha collaborato Diego Degan)

